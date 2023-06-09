Спортивный директор «Салавата Юлаева» оценил переход Гуськова в уфимский клуб

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал переход Матвея Гуськова в уфимский клуб. Форвард перешёл в «Салават» из ЦСКА в результате обмена на денежную компенсацию.

«Матвей – молодой, габаритный, обученный игрок. Центральный нападающий, который может сыграть и с краю. Быстрый, техничный, хорошо держит силовую борьбу, имеет кубковый опыт. Надеемся, в нашей команде он реализует свои лучшие качества, сможет стать лидером и поможет нам в достижении высоких командных результатов», — цитирует Чижова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.