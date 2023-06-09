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Айкел — о поражении от «Флориды»: никто не говорил, что серия будет лёгкой

Айкел — о поражении от «Флориды»: никто не говорил, что серия будет лёгкой
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Нападающий «Вегаса» Джек Айкел прокомментировал результат третьего матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:3 ОТ). «Голден Найтс» не смогли удержать победный счёт, пропустив шайбу за две минуты до конца основного времени.

«Нужно отдать сопернику должное. Сегодня они забили голы в самые нужные моменты. Конечно же, не хочется упускать преимущество за две минуты до сирены, но это часть игры. Никто не говорил, что серия будет лёгкой», – цитирует Айкела пресс-служба НХЛ.

Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

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