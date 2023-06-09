«Задача сложнее, чем с «Каролиной». Ткачук сравнил меньшинство «Харрикейнз» и «Вегаса»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук сравнил игру в меньшинстве хоккеистов «Каролины» и «Вегаса». Хоккеисты «Пантерз» в финале Кубка Стэнли до сих пор не смогли реализовать ни одну из 12 попыток большинства.

«Если сравнивать игру «Вегаса» в меньшинстве с «Каролиной», то это полная противоположность. «Каролина» играет в меньшинстве очень активно, их бригада меньшинства оказывает давление практически по всей зоне, за исключением парней, стоящих на пятачке.

«Вегас» же играет совсем по-другому. У них габаритные защитники с длинными клюшками. Их центральные нападающие мастеровиты. Так что реализовать большинство с ними — это более сложная задача, чем играть с «Каролиной». Нужно найти возможность доставить шайбу до ворот и справиться с их габаритными защитниками», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».