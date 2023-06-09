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Ткачук — о волевой победе в матче с «Вегасом»: никого не волнует, как мы это сделали

Ткачук — о волевой победе в матче с «Вегасом»: никого не волнует, как мы это сделали
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук подвёл итоги победного третьего матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ). Форвард сравнял счёт на последних минутах основного времени и перевёл игру в овертайм.

«Мы не знаем, как нам удалось спасти этот матч, но мы сделали всё возможное для этого. Соперник вёл в счёте на протяжении почти всего матча. В конечном счёте никого не волнует, как мы это сделали. Счёт в серии 1-2. Мы вышли на лёд в этом матче, просто желая выиграть одну игру. В следующий раз будет та же самая цель», – цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ. Форвард забил свой 11-й гол в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года и превзошёл достижение Дэйва Лоури (10 в 1996 году) по наибольшему количеству голов за клуб в одном плей-офф НХЛ.

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