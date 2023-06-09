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В «Коламбусе» рассказали, не сомневались ли в обмене Проворова из-за позиции Ивана по ЛГБТ

В «Коламбусе» рассказали, не сомневались ли в обмене Проворова из-за позиции Ивана по ЛГБТ
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен после обмена с «Филадельфией Флайерз» ответил на вопрос, не было ли у него сомнений по поводу перехода российского защитника Ивана Проворова из-за позиции по ЛГБТ.

«На мой взгляд, вот что хорошо в Америке: у тебя всегда есть свобода выбора, свобода мнения и свобода слова. «Коламбус» всегда был организацией, поощряющей разнообразие и инклюзивность, и мы продолжим работать в этом направлении», — приводит слова Кекяляйнена журналист Аарон Порцлайн в «Твиттере».

Напомним, в середине января Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Хоккеисты команды провели предматчевую разминку в радужных джерси.

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