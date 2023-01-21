The Athletic рассказал полную версию событий, связанных с решением Проворова по ЛГБТ-акции

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор рассказал полную версию истории, связанной с отказом российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова надевать джерси в поддержку ЛГБТ на разминку перед матчем с «Анахайм Дакс».

По словам журналиста, в этой ситуации произошёл сбой связи между двумя сторонами организации: хоккейными подразделениями, которые считали, что выбрали правильный путь в данный момент, и деловыми подразделениями, которые не были полностью в курсе развития ситуации. О'Коннор связался с тремя источниками в команде, пожелавшими остаться анонимными. Так, часть организации — владельцы/деловые подразделения — не были осведомлены о решении Проворова. Идея с акцией возникла ещё в конце декабря — начале января. Неделю назад деловые подразделения были поставлены в известность, что игроки всерьёз собираются принять в ней участие.

В то же время главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла сообщил, что ещё за неделю до матча знал, что защитник откажется от специального свитера. В пятницу, 13 января, наставник, Проворов и генменеджер «Филадельфии» Чак Флетчер провели беседу, в ходе которой Иван выразил опасения по поводу своего участия в акции. Россиянину дали возможность обдумать своё решение в течение нескольких дней. Его партнёры, однако, в любом случае надели бы специальные джерси. И в промежутке между пятницей и вторником деловые подразделения не были поставлены в известность о сомнениях Проворова.

Как сообщил О'Коннору один из источников, подразделению на выходных рассказали о том, что Иван размышляет о своём потенциальном участии, однако там подумали, что вопрос касается не только Проворова, но и всей команды. Другой источник отметил, что россиянин ещё в понедельник сказал сотрудникам хоккейного штаба, что не собирается участвовать в разминке. Тем не менее с их стороны оставалась некоторая надежда, что Проворов может передумать в преддверии матча.



В итоге во вторник утром хоккейный отдел сообщил бизнес-отделу, что команда наденет специальные джерси, но упоминания о плане Проворова избежать разминки не было. Во второй половине дня бизнес-отдел выпустил отредактированный пресс-релиз, в котором сообщил об акции «Филадельфии».



Отмечается, что о намерениях Проворова не знали до конца и его одноклубники.