Комиссар НХЛ Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым. Напомним, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества и надевать «радужную» майку из-за религиозных соображений на разминку перед матчем с «Анахаймом».

«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям. Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам», — цитирует Беттмэна Daily Faceoff.

Ранее главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла поддержал россиянина в его решении. Некоторые североамериканские журналисты также встали на сторону Проворова, некоторые из них упрекали клуб, за что не снял защитника с игры.

Всего за «Филадельфию» Проворов провёл 495 матчей, в которых набрал 205 (61+144) очков.