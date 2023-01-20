Комиссар НХЛ Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сделал заявление по ситуации с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым. Напомним, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества и надевать «радужную» майку из-за религиозных соображений на разминку перед матчем с «Анахаймом».
«Думаю, все знают, что представляет собой лига с точки зрения наших ценностей. Но отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям. Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам», — цитирует Беттмэна Daily Faceoff.
Ранее главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла поддержал россиянина в его решении. Некоторые североамериканские журналисты также встали на сторону Проворова, некоторые из них упрекали клуб, за что не снял защитника с игры.
Всего за «Филадельфию» Проворов провёл 495 матчей, в которых набрал 205 (61+144) очков.
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