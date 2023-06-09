«Кошки цепляются когтями». Жена Малкина — о первой победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на первую победу «Флориды Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Пантеры» переиграли «золотых рыцарей» в овертайме в третьей встрече — 3:2.

«Кошки цепляются когтями. Счёт в серии «Вегас» — «Флорида» 2-1», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялась третья встреча финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2. В составе «Флориды» голы забили Брэндон Монтур, Мэттью Ткачук и Картер Вераге. За «Вегас» отличились Марк Стоун и Джонатан Маршессо.