Российский защитник «Сан-Хосе» высказался о возможности возвращения в «Ак Барс»

Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев рассказал, следит ли он за родным клубом — «Ак Барсом». Кроме того, хоккеист поделился мыслями о возможности возвращения в КХЛ.
«Следил ли за «Ак Барсом» в этом сезоне? Конечно. Я, как уехал, не переставал этого делать. Успеваю следить и за результатами «Ирбиса» и «Барса». Сколько матчей удалось посмотреть в этом сезоне? Если честно, смотрел мало. У нас с Москвой 11 часов разницы, то есть матчи «Ак Барса» для нас начинаются в восемь часов утра. Мы в это время находимся на тренировке. Пятую встречу финала с ЦСКА удалось посмотреть, а затем и седьмую, но уже вживую. Смог достать билеты? Да, помог Илья Сафонов, дал мне два билета.
С руководством «Ак Барса» нахожусь в контакте? Пару раз я списывался с Маратом Фаритовичем Валиуллиным. На гала-матче «Золотой шайбы» с Максимом Пестушко пообщались. Несмотря на эти разговоры, пока продолжаю играть в Северной Америке? Да, у меня год по контракту. Я хочу полностью отработать своё соглашение, а дальше будем смотреть. О переходе в «Ак Барс» я не задумывался.
В прошлом году играл в команде с Александром Хмелевски, который из АХЛ приехал в «Салават Юлаев» и сразу же стал лидером? Всё-таки это немного другой пример. Саша — американец, никогда не играл в КХЛ и приезжал на позицию легионера. Таких примеров много, когда иностранцы из АХЛ приезжают в Россию и становятся лидерами», — приводит слова Князева «Спорт Бизнес Online».
Отметим, что хоккеист пока что провёл лишь один матч за «Сан-Хосе» в НХЛ. В АХЛ Князев в минувшем сезоне провёл 61 матч, в котором записал на свой счёт 28 очков. Защитник забросил пять шайб и отдал 23 передачи, повторив свой личный рекорд по результативности.
- 9 июня 2023
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