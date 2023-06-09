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Стала известна сумма долга по зарплате, которую выплатили игрокам «Салавата Юлаева»

Стала известна сумма долга по зарплате, которую выплатили игрокам «Салавата Юлаева»
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Стала известна сумма долга по зарплате игрокам «Салавата Юлаева». Общая сумма составила 251 млн рублей.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей. В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды). Сейчас работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 млн рублей», — приводит сообщение Государственной инспекции труда в Башкирии ТАСС.

Отметим, что вчера, 8 июня, стало известно, что «Салават Юлаев» погасил задолженность перед работниками клуба. Сообщалось, что в уфимской команде заработную плату не получали не только игроки, но и тренеры, а также другие сотрудники.

Напомним, «Салават Юлаев» не прошёл первый раунд плей-офф сезона-2022/2023, проиграв серию «Адмиралу».

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