Стала известна сумма долга по зарплате, которую выплатили игрокам «Салавата Юлаева»

Стала известна сумма долга по зарплате игрокам «Салавата Юлаева». Общая сумма составила 251 млн рублей.
«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил задолженность по заработной плате в размере 251 млн рублей. В ходе предпринятого Гострудинспекцией профилактического визита подтвердилась задолженность по зарплате за период с февраля по апрель перед 23 работниками (игроками команды). Сейчас работодатель погасил имеющуюся задолженность в размере 251 млн рублей», — приводит сообщение Государственной инспекции труда в Башкирии ТАСС.
Отметим, что вчера, 8 июня, стало известно, что «Салават Юлаев» погасил задолженность перед работниками клуба. Сообщалось, что в уфимской команде заработную плату не получали не только игроки, но и тренеры, а также другие сотрудники.
Напомним, «Салават Юлаев» не прошёл первый раунд плей-офф сезона-2022/2023, проиграв серию «Адмиралу».
- 9 июня 2023
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