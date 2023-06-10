Защитник «Лады»: для игроков нашей команды весь прошлый сезон был просмотровым в КХЛ

Защитник «Лады» Николай Глухов оценил возвращение тольяттинского клуба в КХЛ. Игрок рассказал, что ещё в начале прошлого сезона руководство клуба объявило о возвращении и мотивировало хоккеистов проявить себя с лучшей стороны, чтобы сохранить место в составе на следующий год.

«Конечно же, рады все: болельщики, город в целом. Как только объявили о такой возможности — все находились в предвкушении. Это уникальная возможность посмотреть своими глазами на лучших хоккеистов в стране. Команда, город и болельщики заслужили возвращение в КХЛ.

Обещали ли в «Ладе» переход в КХЛ, когда я подписывал контракт? Мне лично ничего не обещали. Но разговоры такие ходили. Конкретики не было, но настрой вернуться в КХЛ чувствовался. А когда объявили о заявке на повышение, то для нас весь сезон стал просмотровым. Не месяц просмотра, а целый год. Нам так и объявили. Каждый должен был доказать, что достоин пойти вместе с «Ладой» выше. Нам тренеры и руководство весь сезон напоминали, что для нас это просмотр в КХЛ. Чем лучше результат — тем больше перспектив было остаться», — цитирует Глухова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.