Игорь Григоренко: вообще непонятно, для кого и для чего «Лада» заявилась в КХЛ

Известный в прошлом нападающий «Лады», воспитанник тольяттинского хоккея Игорь Григоренко прокомментировал возвращение клуба в КХЛ.
«С одной стороны, хорошо, что «Лада» вернулась в КХЛ — но, к сожалению, то, что происходит там сейчас, не вписывается ни в какие ворота. Не хочется, чтобы команда стала мальчиком для битья. Непонятно, для чего в таком случае нужно было возвращать клуб в КХЛ, но политика играет большую роль в большом спорте в Самарской области. Есть опасения, что выступление «автозаводцев» может стать неудачным. Я давно следил и сейчас слежу за командой, вижу, как там всё проходит и складывается.
Посмотрите — футбольные «Крылья Советов» запрыгнули на последнюю подножку уходящего поезда, а ведь могли сейчас играть переходные матчи. «Лада», повторюсь, вообще непонятно для кого и для чего заявилась в КХЛ. Город и болельщики хотели, чтобы клуб был на высоких местах и добивался серьёзных результатов, а мы на сегодняшний день видим команду уровня Всероссийской лиги», – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 июня 2023
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