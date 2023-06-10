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Глава скаутского бюро НХЛ считает, что Бедард сравним с Макдэвидом по мастерству

Глава скаутского бюро НХЛ считает, что Бедард сравним с Макдэвидом по мастерству
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Глава Центрального скаутского бюро Дэн Марр считает, что нападающий Коннор Бедард по мастерству не уступает капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. 17-летний канадский форвард является главным фаворитом драфта НХЛ — 2023. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте-2015.

«Он стоит в одном ряду с Макдэвидом, это игрок следующего поколения. Макдэвид является лицом текущего поколения, Бедард станет лицом следующего.

Надо сказать, что я очень впечатлён и Адамом Фантилли. Оба этих хоккеиста смогут стать определяющими фигурами для своих команд на долгие годы», – цитирует Марра официальный сайт НХЛ.

Церемония драфта НХЛ состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле. Первым будет выбирать клуб «Чикаго Блэкхоукс».

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