Дюбуа предоставит «Виннипегу» список клубов, с которыми он подпишет долгосрочный контракт

«Виннипег» готов обменять одного из лидеров, нападающего Пьер-Люка Дюбуа, и ждёт от игрока список клубов для обмена. Нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение. Сообщается, что обмен форварда может состояться ещё до конца июня, когда пройдёт драфт НХЛ.

Как сообщает The Athletic, руководство канадского клуба планирует подписать с хоккеистом восьмилетний контракт, а затем обменять его в один из клубов из списка хоккеиста.

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач. Ранее руководство «Виннипега» сообщало, что готово рассмотреть обмены лидеров команды, включая вратаря Коннора Хеллебайка.