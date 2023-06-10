Коньков: победа в третьем матче финала Кубка Стэнли будет единственной для «Флориды»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что «Вегас» доминирует над «Флоридой» в серии финала Кубка Стэнли, и предположил развитие событий в четвёртом матче серии. После трёх матчей «Вегас» ведёт в счёте — 2-1.

«Возможно, победа в третьем матче будет единственной для «Флориды». В четвёртой игре с её стороны будет много стычек и столкновений. Шансы команды кроются в игре в большинстве. Первое звено показывает хорошую статистику. В третьем матче оно тоже здорово себя показало. Не будем забывать, что прекрасную игру показывает Сергей Бобровский. На российского вратаря выпала большая нагрузка, от него зависит успех команды.

«Вегас» будет придерживаться своей игры – эта команда будет доминировать и атаковать. У неё очень приличные звенья. Если им дают шансы, они ими прекрасно пользуются. В этой серии у «Флориды» достаточно ошибок. Если «пантеры» смогут избежать ошибок в обороне, то они смогут впрячься в эту серию по полной программе. «Вегас» тоже сделает выводы из того, что не сумел довести до победы прошлую игру. В концовке, напомню, «Флорида» сравняла счёт. Видимо, у них какая-то недоработка произошла. В четвёртой игре будет бескомпромиссная борьба и интересный для зрителей матч», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Четвёртая игра финала кубка Стэнли состоится завтра, 11 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.