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Бедард: было бы потрясающе попасть в «Чикаго», это клуб с невероятной историей

Бедард: было бы потрясающе попасть в «Чикаго», это клуб с невероятной историей
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Первый номер рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 Коннор Бедард поделился ожиданиями от возможного попадания в «Чикаго». Клуб будет первым выбирать на предстоящем драфте, фаворитом которого является канадский форвард.

«Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей, как и спортивный город в целом. Посмотрим, что получится, но это было бы огромной честью», – цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

Хоккеист сообщил, что уже встречался с руководством «Чикаго» и встреча оставила приятное впечатление у обеих сторон.

Напомним, церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.

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