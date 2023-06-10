Бедард: было бы потрясающе попасть в «Чикаго», это клуб с невероятной историей
Поделиться
Первый номер рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 Коннор Бедард поделился ожиданиями от возможного попадания в «Чикаго». Клуб будет первым выбирать на предстоящем драфте, фаворитом которого является канадский форвард.
«Было бы потрясающе попасть туда. Это клуб с невероятной историей, как и спортивный город в целом. Посмотрим, что получится, но это было бы огромной честью», – цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.
Хоккеист сообщил, что уже встречался с руководством «Чикаго» и встреча оставила приятное впечатление у обеих сторон.
Напомним, церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
00:04
- 9 июня 2023
-
23:45
-
23:20
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
21:59
-
21:36
-
20:59
-
20:39
-
20:23
-
20:07
-
19:52
-
19:23
-
18:59
-
18:45
-
18:10
-
17:50
-
17:23
-
17:21
-
16:52
-
16:30
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:05
Партнерский контент