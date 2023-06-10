Экс-игрок НХЛ: чем важнее момент, тем лучше играет Мэттью Ткачук, у него есть страсть

Экс-игрок НХЛ, генеральный менеджер клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Марк Хантер высоко оценил мастерство нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука и сравнил его с отцом Китом Ткачуком. В 2016 году Мэттью забил победный гол и принёс «Лондону» победу в Мемориальном кубке.

«У него есть внутренний драйв, решимость, страсть и всё такое. Все те слова, которые вы хотите использовать, чтобы говорить о нём, верны. Всегда были, всегда будут. Он хочет победить, и он хочет быть в эти важные моменты в центре внимания, чтобы помочь сделать это. Он помог нам завоевать Мемориальный кубок, и он помогает сейчас «Флориде». Чем важнее момент, тем лучше он играет. Вы можете увидеть это в плей-офф этого года.

Я думаю, что они очень похожи со своим отцом Китом. Они очень конкурентоспособны, и они могут быть откровенно злыми (смеётся). У них обоих есть некоторые проблемы с гневом, но они просто очень хотят выигрывать хоккейные матчи», — цитирует Хантера пресс-служба НХЛ.

В третьем матче финала Кубка Стэнли Ткачук установил новый рекорд «Флориды» по голам в одном плей-офф НХЛ. Форвард забил свой 11-й гол в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года и превзошёл достижение Дэйва Лоури (10 в 1996 году) по наибольшему количеству голов за клуб в одном плей-офф НХЛ.