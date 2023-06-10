Кэссиди: мы знали, что у нас будет много большинства с «Флоридой», они играют жёстко

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, что ожидал достаточного количества попыток реализации большинства в серии с «Флоридой», так как «Пантерз» играют в силовой хоккей на грани фола.
«Они играют в жёсткий силовой хоккей, поэтому мы должны были убедиться, что готовы к нему. Поэтому я думаю, что мы были немного лучше подготовлены, чем в предыдущих сериях. Вы всегда надеетесь на хорошую игру своих спецбригад.
Мы знали, что у нас будет достаточно шансов для игры в большинстве, и для нас было важно наладить свою игру спецбригад. Наша игра в большинстве была немного нестабильной на протяжении всего плей-офф», — цитирует Кэссиди пресс-служба лиги.
«Вегас» реализовал 6 из 17 попыток большинства (35,3 % реализации) и нейтрализовал все 12 попыток меньшинства в первых трёх матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой».
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