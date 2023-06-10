Коньков: специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования клуба в финале НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли «серьёзно настроены на победу».
«Этой победой «Флорида» сохранила шансы на борьбу в серии. Если бы она проиграла, то её шансы сошли бы к минимуму. «Вегас» очень серьёзно настроен на то, чтобы забрать Кубок Стэнли. Специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования одной команды над другой в финалах. «Флорида» делает всё возможное для того, чтобы бороться за каждый момент. Другого выхода у неё нет. «Пантеры» на протяжении всего плей-офф проявляют характер: сравнивают счёт в концовках игр и забивают в овертаймах. Это их стезя, ребята заслуженно играют в финале и сохраняют шансы на продолжение борьбы», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» 2-1 в пользу «золотых рыцарей». Четвёртый матч финала состоится на площадке «пантер» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
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