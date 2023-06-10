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Бобровский — лидер по победам в овертаймах плей-офф НХЛ среди действующих вратарей

Бобровский — лидер по победам в овертаймах плей-офф НХЛ среди действующих вратарей
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в третьем матче финала Кубка Стэнли — 2023 с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ) одержал свою 15-ю победу в овертаймах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Для этого Сергею потребовалось 20 матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, по этому показателю 34-летний российский вратарь лидирует в лиге среди действующих вратарей. У Кэри Прайса за 23 овертайма в плей-офф НХЛ 14 побед, у Джонатана Куика — 13 побед за 23 игры в дополнительном времени.

Напомним, лидером по победам в овертайме в Кубке Стэнли среди голкиперов является Патрик Руа. У легендарного вратаря 40 побед (58 овертаймов).

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» — 2-1 в пользу «золотых рыцарей». Четвёртый матч финала состоится на площадке «пантер» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.

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