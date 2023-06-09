Брат форварда «Вегаса» И. Барбашёва рассказал, почему игрок не приезжает в Россию три года

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв поделился мыслями о ходе финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Кроме того, хоккеист объяснил, почему его брат Иван Барбашёв не приезжает в межсезонье в Россию. По словам Сергея, нападающий «Вегаса» в последний раз был в России в 2020 году, когда привозил Кубок Стэнли.
«Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: всё удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России и после возвращения его отправили в клуб АХЛ.
Какие шансы у брата завоевать второй Кубок Стэнли? Мне кажется, «Вегас» сильнее. Несмотря на то что в третьей встрече проиграли, они будут доминировать в этой серии. У них многое получается, поэтому шансов больше, чем у «Флориды», — приводит слова Барбашёва Legalbet.
Отметим, что Иван Барбашёв с 2016 по февраль 2023 года выступал за «Сент-Луис Блюз». В составе «блюзменов» форвард завоевал Кубок Стэнли в 2020 году.
- 9 июня 2023
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