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Серавалли: «Вашингтон» дал понять командам, что готов к переговорам по Кузнецову

Североамериканский журналист Фрэнк Серавалли в статье на Daily Faceoff рассказал о ситуации с контрактами Евгения Кузнецова и Энтони Манты с «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» открыто дал командам понять о доступности как Кузнецова, так и Манты для переговоров, стремясь встряхнуть ситуацию и создать некоторую гибкость потолка зарплат», — заявил Серавалли.

Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн.

30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий сыграл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков. В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых записал на свой счёт 24 гола и 54 ассиста (78 баллов).