Кожевников: Гусева убрали из СКА не из-за игры — видимо, где-то себя неправильно повёл

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вывод из состава СКА нападающего Никиты Гусева.

«Почему Гусеву опять пришлось покидать СКА? Это его надо спрашивать, я не знаю. Но убрали Никиту не из-за игры. Он, конечно, большую пользу приносил команде. Возможно, и ЦСКА из-за его отсутствия не удалось пройти.

Что-то у Гусева произошло, какой-то конфликт, где-то он себя неправильно повёл. Кто-то говорит, что он чуть ли не пьяным был. Но это не доказано, никаких фактов не предъявлено, поэтому всё это досужие разговоры. Такой народ. Кто-то сострил, и понеслась душа в рай», — приводит слова Кожевникова «Спорт уик-энд».

30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков. В финале Западной конференции КХЛ СКА уступил ЦСКА с общим счётом 2-4 в серии.