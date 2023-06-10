Кожевников: Гусева убрали из СКА не из-за игры — видимо, где-то себя неправильно повёл

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вывод из состава СКА нападающего Никиты Гусева.
«Почему Гусеву опять пришлось покидать СКА? Это его надо спрашивать, я не знаю. Но убрали Никиту не из-за игры. Он, конечно, большую пользу приносил команде. Возможно, и ЦСКА из-за его отсутствия не удалось пройти.
Что-то у Гусева произошло, какой-то конфликт, где-то он себя неправильно повёл. Кто-то говорит, что он чуть ли не пьяным был. Но это не доказано, никаких фактов не предъявлено, поэтому всё это досужие разговоры. Такой народ. Кто-то сострил, и понеслась душа в рай», — приводит слова Кожевникова «Спорт уик-энд».
30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков. В финале Западной конференции КХЛ СКА уступил ЦСКА с общим счётом 2-4 в серии.
- 10 июня 2023
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:09
-
13:45
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00