Малкин с супругой и сыном посетил финал Лиги чемпионов
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с супругой Анной Кастеровой и сыном Никитой посетил финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбуле между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером». Идёт первый тайм, счёт не открыт — 0:0.
Напомним, 36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 очка (27+56), уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).
Ранее стало известно, что в турецком Стамбуле встретились нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов со своим братом Антоном, защитник ЦСКА Никита Нестеров и форвард армейцев Михаил Григоренко.
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