«Узнаем о его характере». Генменеджер «Коламбуса» — о собеседовании с Бедардом

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о будущем собеседовании с первым номером рейтинга драфта, канадским центрфорвардом Коннором Бедардом.

«Может быть, поговорим с кем-то из хоккеистов, с которыми он играл в сборной, или узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

Мы узнаем его немного лучше и поймём, что делает его таким хорошим игроком и почему он стал так хорош в том, что делает», — приводит слова Кекяляйнена CBC.

Напомним, «Коламбус» получил общий третий выбор на предстоящем драфте. Первым будет выбирать «Чикаго Блэкхоукс». Церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.

Ранее Бедард рассказал про своё лучшее качество.