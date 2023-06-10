«Узнаем о его характере». Генменеджер «Коламбуса» — о собеседовании с Бедардом
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о будущем собеседовании с первым номером рейтинга драфта, канадским центрфорвардом Коннором Бедардом.
«Может быть, поговорим с кем-то из хоккеистов, с которыми он играл в сборной, или узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем.
Мы узнаем его немного лучше и поймём, что делает его таким хорошим игроком и почему он стал так хорош в том, что делает», — приводит слова Кекяляйнена CBC.
Напомним, «Коламбус» получил общий третий выбор на предстоящем драфте. Первым будет выбирать «Чикаго Блэкхоукс». Церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.
Ранее Бедард рассказал про своё лучшее качество.
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