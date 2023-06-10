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Первый номер рейтинга драфта-2023 Коннор Бедард назвал своё лучшее качество

Первый номер рейтинга драфта-2023 Коннор Бедард назвал своё лучшее качество
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Первый номер рейтинга драфта-2023 Коннор Бедард рассказал про своё лучшее качество.

«Я не собираюсь сравнивать себя с другими парнями или что-то в этом роде, но я думаю, что моим лучшим качеством является хоккейный IQ.

Я довольно креативен и всё такое, люблю пытаться создавать моменты, но я думаю, что хоккейный IQ, вероятно, является моим лучшим качеством», — приводит слова Бедарда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.

Ранее Бедард поделился ожиданиями от возможного попадания в «Чикаго Блэкхоукс». Клуб выиграл лотерею и будет первым выбирать на предстоящем драфте, фаворитом которого является канадский форвард.

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