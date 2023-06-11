Кэссиди стал шестым действующим главным тренером НХЛ, проведшим 100 матчей в плей-офф

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Этот матч стал 100-м в розыгрышах Кубка Стэнли для главного тренера «Вегаса» Брюса Кэссиди. 58-летний специалист стал шестым действующим тренером НХЛ, сумевшим добраться до этой отметки. Ранее Кэссиди возглавлял «Бостон Брюинз», с которым в 2019 году дошёл до финала Кубка Стэнли, где в семиматчевой серии «мишки» проиграли «Сент-Луис Блюз».

Тренерский рекорд по матчам в плей-офф принадлежит Скотти Боумэну (353). Среди действующих тренеров лидирует Джон Купер из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (145). Следом располагаются главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур (142), возглавляющий «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф (132), наставник «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла (120) и главный тренер «Флориды» Пол Морис (112).