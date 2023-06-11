Монтур стал третьим защитником за 28 лет с голами в двух матчах финала Кубка Стэнли подряд

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Канадский защитник хозяев Брэндон Монтур отметился по ходу матча заброшенной шайбой. Теперь в его активе восемь голов и четыре ассиста в 20 матчах Кубка Стэнли нынешнего сезона. В предыдущей встрече между командами Монтур также сумел отметиться голом. Таким образом, он стал третьим защитником за последние 28 лет с голами в двух матчах финала Кубка Стэнли подряд.

Подобную серию показывал Брайан Рафальски (2008 год) и Джастин Браун (2016). Серию из трёх игр с заброшенными шайбами демонстрировал лишь один защитник — Брайан Лич (1994).