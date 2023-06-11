Монтур стал третьим защитником за 28 лет с голами в двух матчах финала Кубка Стэнли подряд
Поделиться
В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Канадский защитник хозяев Брэндон Монтур отметился по ходу матча заброшенной шайбой. Теперь в его активе восемь голов и четыре ассиста в 20 матчах Кубка Стэнли нынешнего сезона. В предыдущей встрече между командами Монтур также сумел отметиться голом. Таким образом, он стал третьим защитником за последние 28 лет с голами в двух матчах финала Кубка Стэнли подряд.
Подобную серию показывал Брайан Рафальски (2008 год) и Джастин Браун (2016). Серию из трёх игр с заброшенными шайбами демонстрировал лишь один защитник — Брайан Лич (1994).
Комментарии
- 11 июня 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:45
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:01
-
05:51
-
05:41
- 10 июня 2023
-
23:47
-
23:24
-
23:06
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
Партнерский контент