Защитник Монтур повторил прошлогоднее снайперское достижение Макара в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости в игре идёт третий период. Счёт в матче 2:3.
Канадский защитник хозяев Брэндон Монтур отметился по ходу матча заброшенной шайбой. Теперь в его активе восемь голов и четыре ассиста в 20 матчах Кубка Стэнли нынешнего сезона. Он повторил третий результат в плей-офф по числу голов среди защитников с 1995 года.
По семь голов в одном плей-офф забивали россиянин Сергей Гончар (1998 год), Брайан Рафальски (2001), Эд Жовановски (2003), Брент Сибрук (2015), Брент Бёрнс (2016) и Ши Теодор (2020). Восемь шайб в плей-офф в 2022 году забросил Кейл Макар. Рекордсменом остаётся Виктор Хедман, поразивший ворота соперников 10 раз в 2020-м.
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