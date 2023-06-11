Барков: постараемся выиграть следующую игру и вернуть серию во Флориду

Капитан «Флориды» Александр Барков считает, что ещё не всё потеряно, несмотря на счёт 3-1 в пользу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

«Для победы в серии нужно выиграть четыре матча. Счёт 3-1. Я знаю, что они в одной победе, мы в трёх победах, но всё, что мы можем сделать, это думать об одной игре и вернуть серию во Флориду, и это наша цель. Это то, что мы хотим сделать в Вегасе, отправимся туда и попробуем выиграть эту игру.

Я знаю, что против любой команды в этой лиге сложно отыграться со счёта 0:3 в матче, но мы почти это сделали. Так что возьмём из этой игры всё хорошее и будем двигаться дальше», — цитирует Баркова пресс-служба лиги.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.