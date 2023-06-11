Барков: постараемся выиграть следующую игру и вернуть серию во Флориду
Поделиться
Капитан «Флориды» Александр Барков считает, что ещё не всё потеряно, несмотря на счёт 3-1 в пользу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.
«Для победы в серии нужно выиграть четыре матча. Счёт 3-1. Я знаю, что они в одной победе, мы в трёх победах, но всё, что мы можем сделать, это думать об одной игре и вернуть серию во Флориду, и это наша цель. Это то, что мы хотим сделать в Вегасе, отправимся туда и попробуем выиграть эту игру.
Я знаю, что против любой команды в этой лиге сложно отыграться со счёта 0:3 в матче, но мы почти это сделали. Так что возьмём из этой игры всё хорошее и будем двигаться дальше», — цитирует Баркова пресс-служба лиги.
Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:45
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:01
-
05:51
-
05:41
- 10 июня 2023
-
23:47
-
23:24
-
23:06
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
Партнерский контент