Видео, как Билялетдинов с улыбкой качает на руках свою правнучку Оливию

Пресс-служба «Ак Барса» поделилась видео, как главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов качает на руках свою правнучку Оливию.

Оливия является дочкой защитника «Айлендерс» Александра Романова. Девочка родилась 6 февраля 2023 года.

Билялетдинов по ходу прошедшего сезона КХЛ возглавил «Ак Барс» и закончил с казанским клубом регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции. Под руководством опытного специалиста казанский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в семи матчах.

Отметим, что контракт с Билялетдиновым на следующий сезон КХЛ ещё не подписан.