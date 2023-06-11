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Видео, как Билялетдинов с улыбкой качает на руках свою правнучку Оливию

Видео, как Билялетдинов с улыбкой качает на руках свою правнучку Оливию
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Пресс-служба «Ак Барса» поделилась видео, как главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов качает на руках свою правнучку Оливию.

Оливия является дочкой защитника «Айлендерс» Александра Романова. Девочка родилась 6 февраля 2023 года.

Билялетдинов по ходу прошедшего сезона КХЛ возглавил «Ак Барс» и закончил с казанским клубом регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции. Под руководством опытного специалиста казанский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в семи матчах.

Отметим, что контракт с Билялетдиновым на следующий сезон КХЛ ещё не подписан.

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