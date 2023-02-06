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У защитника «Айлендерс» Романова родилась дочь. Билялетдинов стал прадедушкой

У защитника «Айлендерс» Романова родилась дочь. Билялетдинов стал прадедушкой
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал прадедушкой, сообщается в официальном телеграм-канале казанцев.

«У внука Александра Романова и его жены Софии родилась дочь Оливия. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Александр Романов — защитник клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний российский игрок принял участие в 52 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «+6».

Зинэтула Билялетдинов в ходе нынешнего сезона вернулся на пост главного тренера «Ак Барса». Под его руководством казанцы вышли на первое место в Восточной конференции.

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