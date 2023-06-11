В команде ВМФ рассказали, когда Федотов закончит службу и сколько нужно для выхода на пик

Главный тренер команды Военно‑морского флота по хоккею Валерий Покровский рассказал, когда российский вратарь Иван Федотов закончит службу. Кроме того, специалист ответил на вопрос, сколько времени потребуется голкиперу, чтобы выйти на пик форму.

Отметим, что сегодня, 11 июня, в Санкт‑Петербурге подошёл к концу чемпионат вооружённых сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, цвета который представлял Федотов, стала второй.

«Сколько надо времени Федотову, чтобы выйти на пик? Если тренироваться в составе клуба КХЛ, то ему хватит месяца. Когда он закончит службу? Ему осталось меньше месяца, есть чёткая дата, остался 21 день. Сейчас он и сам не знает, как будет развиваться его дальнейшая судьба. Надеется, что будет в команде, — приводит слова Покровского «Матч ТВ».