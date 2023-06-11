Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В команде ВМФ рассказали, когда Федотов закончит службу и сколько нужно для выхода на пик

В команде ВМФ рассказали, когда Федотов закончит службу и сколько нужно для выхода на пик
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды Военно‑морского флота по хоккею Валерий Покровский рассказал, когда российский вратарь Иван Федотов закончит службу. Кроме того, специалист ответил на вопрос, сколько времени потребуется голкиперу, чтобы выйти на пик форму.

Отметим, что сегодня, 11 июня, в Санкт‑Петербурге подошёл к концу чемпионат вооружённых сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, цвета который представлял Федотов, стала второй.

«Сколько надо времени Федотову, чтобы выйти на пик? Если тренироваться в составе клуба КХЛ, то ему хватит месяца. Когда он закончит службу? Ему осталось меньше месяца, есть чёткая дата, остался 21 день. Сейчас он и сам не знает, как будет развиваться его дальнейшая судьба. Надеется, что будет в команде, — приводит слова Покровского «Матч ТВ».

Материалы по теме
Вратарь Иван Федотов выступает за сборную ВМФ на чемпионате ВС по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023