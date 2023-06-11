Бауф: ситуация с Ничушкиным деликатна, придётся столкнуться с непростыми вопросами

Журналист The Athletic Петер Бауф поделился мыслями о ситуации российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Прошло более шести недель с тех пор, как сотрудники «Колорадо» обнаружили в гостиничном номере Валерия Ничушкина женщину в состоянии алкогольного опьянения. Врач команды позвонил в службу 911 после того, как определил, что женщина была слишком пьяна, чтобы покинуть отель на такси, согласно отчёту Департамента полиции, и в конечном итоге отреагировали медики и полиция.

Тем временем Ничушкин покинул отель в центре Сиэтла с охранником команды до прибытия полиции, отправился в аэропорт и улетел в неизвестном направлении. Он пропустил третий матч серии «Колорадо» — «Сиэтл», который состоятся через несколько часов после инцидента в отеле, а затем и остальную часть серии.

Когда один из лучших игроков команды внезапно пропадает посреди серии плей-офф, то болельщики, СМИ и все остальные, будут задавать вопросы. Пока «Эвеланш» ответили только молчанием. Это должно измениться, когда Ничушкин вернётся в команду.

Обе стороны ожидают, что Ничушкин вернётся на сборы. Он собирается провести второй сезон по восьмилетнему контракту на $ 49 млн, и команда ожидает, что он будет доступен для общения с представителями СМИ, когда вернётся в лагерь.

Ситуация с Ничушкиным деликатна по своей природе, что и определило то, как мы подошли к своему репортажу. Некоторые личные подробности могут никогда не раскрыться, но ему всё равно придётся столкнуться с непростыми вопросами, тем более что женщину нужно было доставить в больницу (В то время она была в стабильном состоянии, согласно информации, полученной по запросу в пожарную часть.)", — приводит слова Бауфа The Athletic.