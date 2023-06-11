The Athletic: Ничушкин жизненно важен для успеха «Колорадо», но сейчас есть вещи важнее

Журналист The Athletic Петер Бауф прокомментировал ситуацию с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.
«В отношении Ничушкина нет ни полицейского расследования, ни расследования НХЛ.
Ничушкин — один из лучших нападающих команды. Он сыграл жизненно важную роль в Кубке Стэнли 2022 года, но учитывая, как закончился сезон «Колорадо», возможно, ему придётся возвращать доверие товарищей по команде в начале следующего года. «Колорадо» почувствовал его отсутствие в серии с «Сиэтлом», которому проиграл в семи матчах.
Поскольку Габриэль Ландеског (операция на колене) пропустит весь предстоящий сезон, Ничушкин жизненно важен для успеха команды в сезоне-2023/2024. Но сейчас в его ситуации есть нечто большее, чем результаты на льду», — приводит слова Бауфа The Athletic.
- 11 июня 2023
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