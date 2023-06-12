Лишь один раз за всю историю клуб завоёвывал Кубок Стэнли, отыгрывавшись с 1-3 в финале

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала статистику побед в финальной серии Кубка Стэнли команд, которые уступали со счётом 1-3.

Это произошло лишь один раз за всю историю НХЛ. В сезоне-1941/1942 «Торонто Мэйпл Лифс», проигрывая 1-3 (2:3, 2:4, 2:5, 4:3) в серии с «Детройт Ред Уингз», одержал итоговую победу (9:3, 3:0, 3:1) и завоевал Кубок Стэнли.

Ещё пять раз команды отыгрывались с 1-3, но уступали в седьмом матче. Такое было в сезоне-1944/1945, когда уже «Детройт» смог сравнять счёт в серии с «Торонто», но проиграл в седьмом матче. Тогда «Ред Уингз» и вовсе проигрывали 0-3. В сезоне-1953/1954 «Монреаль Канадиенс» отыгрался в серии с «Детройтом», но также уступил в седьмой встрече.

В сезоне-1986/1987 «Филадельфия Флайерз» сравняла счёт в финале с «Эдмонтон Ойлерз», но проиграла — 3-4. В сезоне-1993/1994 «Ванкувер Кэнакс» смог отыграть отставание с 1-3, однако уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в решающем матче. Наконец, последняя попытка подобного камбека произошла в сезоне-2005/2006, когда «Эдмонтон» отыгрался с 1-3 в серии с «Каролиной Харрикейнз», но проиграл в седьмом матче.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» — 3-1 в пользу «рыцарей». Пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня и начнётся в 3:00 мск.