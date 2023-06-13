Экс-тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт близок к назначению в «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт близок к назначению на пост в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Специалист может стать заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.

Отметим, что ранее главным фаворитом на должность главного тренера «Нью-Йорка» назывался экс-наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс.

Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул «Вашингтон» после неудачного регулярного чемпионата. «Кэпиталз» не вышли в плей-офф.