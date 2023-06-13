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Московское «Динамо» назвало имя нового генерального директора

Московское «Динамо» назвало имя нового генерального директора
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Сергей Сушко назначен на пост генерального директора московского «Динамо». Такое решение было принято на общем собрании учредителей бело-голубых.

«Сегодня на заседании совета учредителей клуба утвердили на пост генерального директора Сергея Анатольевича Сушко. Это опытный специалист, который в хоккее уже очень давно и знает, как добиваться результата в разных сферах. Отмечу, что Сергей Анатольевич хорошо знаком с московским «Динамо». Мы рассчитываем, что полное взаимопонимание между руководством клуба и командой принесёт свои плоды. Желаем Сергею Анатольевичу удачи и ждём от него самых высоких результатов!» — приводит слова председателя совета директоров ХК «Динамо» Виктора Воронина официальный сайт клуба.

Сушко четыре года занимал пост генерального директора хоккейного клуба из Бреста, которому помог получить повышение в классе: команда вышла из Экстралиги Б в Экстралигу. Тогда специалиста признали лучшим руководителем лиги. Последние два сезона Сушко трудился в минском «Динамо», занимая пост руководителя команды и возглавляя совет директоров клубов-участников белорусской федерации хоккея. Тогда же специалист входил в совет директоров Континентальной хоккейной лиги.

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