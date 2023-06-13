«Есть в этом какая-то мистика». Дыняк рассказал о возвращении Билялетдинова в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением о главном тренере команды Зинэтуле Билялетдинове. Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сильно преобразился с Билялетдиновым? Да, есть в этом какая-то мистика, команда как бы воспряла духом. Билялетдинов очень требовательный специалист. Он четко даёт понимание, что требует от игрока. Он нам указал на ошибки, мы исправили их, и это принесло результат.

Говорят, что у него каждый игрок чётко знает свои функции на льду? Нашему звену ставилась задача нейтрализовывать соперника, не терять шайбу за синей линией. Самое главное — бороться за шайбу, отбирать, оказывать давление на защиту противника.

Были ли от Билялетдинова индивидуальные установки лично для меня? Столько всего уже произошло, всего не запомнишь. Он много раз говорил, но я не один в команде. Он каждому что-то говорил, подсказывал. Индивидуальная беседа в Сочи, по-моему, была у нас. А так мне по большей части подсказывал Артём Лукоянов. А Зинэтула Хайдярович очень большой вклад внёс за то время, когда нам удалось поработать с ним.

В следующем сезоне будет продолжать работать с нами? Я ничего не знаю, честно. Как он решит. Мне бы, конечно, хотелось ещё поработать с ним», — приводит слова Дыняка «Татар-информ».