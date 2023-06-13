Айкел — о встрече с Баркли: конечно, я знаю, кто он такой. Его фраза вырвана из контекста

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел вспомнил, как встретился с членом Зала славы баскетбола Чарльзом Баркли.

«Чарльз сказал, что я не узнал его? Конечно, я знаю, кто такой Чарльз Баркли. Не думаю, что на планете есть кто-то, кто этого не знает. Его постоянно показывают по телевизору, и у него отличный характер, я его большой поклонник. Я думаю, это было немного неудачное стечение обстоятельств. Думаю, это было вырвано из контекста. Я с кем-то разговаривал, и он подошёл и представился. Мы быстро поздоровались. И он сказал: «Я не хочу вас прерывать». И как бы просто продолжил идти дальше. И на этом всё закончилось.

Так что, возможно, это просто было воспринято немного неправильно. Но он потрясающий. Здорово, что он следит за хоккеем», — приводит слова Айкела sportsnet.ca.