В «Рейнджерс» прокомментировали назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Владелец «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан прокомментировал назначение Питера Лавиолетта на пост главного тренера команды.

«Я хотел бы поприветствовать Питера в «Рейнджерс». Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге. По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, – стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер – подходящий тренер, который возглавит нашу команду», — приводит слова Долана пресс-служба команды на официальном сайте.

Специалист стал заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.