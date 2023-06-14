«Вегас» выигрывает у «Флориды» со счётом 6:1 после двух периодов

На «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс завершился второй период пятого матча финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз». По его итогам хозяева ведут в счёте 6:1.

«Вегас» выигрывал 2:0 после первого периода, и на 23-й минуте гости отыграли одну шайбу: Аарон Экблад забил с передачи Ника Казинса. В ответ хозяева отличились четырежды. На 31-й минуте Алек Мартинс забил гол с передач Джека Айкела и Алекса Пьетранджело. На 33-й отличился Райлли Смит. Ему ассистировали Вильям Карлссон и Ши Теодор. На 38-й минуте Марк Стоун отправил в ворота российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского пятую шайбу с передач Бретта Хаудена и Чандлера Стивенсона. А за две секунды до сирены ещё один гол забил Майкл Амадио, которому ассистировал Смит.

После четырёх матчей финальной серии «Вегас» выигрывает со счётом 3-1.