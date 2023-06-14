Стоун оформил первый хет-трик в финале Кубка Стэнли за последние 27 лет

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун оформил хет-трик в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз». Тем самым, этот хет-трик стал первым с 1996 года, когда шведский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Петер Форсберг забросил три шайбы в финальной серии. По совпадению Форсберг оформил данное достижение против «Пантерз».

Сегодняшний матч между «Флоридой» и «Вегасом» закончился со счётом 9:3 в пользу команды из штата Невады. Тем самым, «Голден Найтс» стали обладателями Кубка Стэнли сезона 2022/2023.

Это чемпионство стало первым в истории «Вегаса». Предыдущим наивысшим достижением организации был выход в финал в 2018 году.

31-летний канадец выступает за «Вегас» с 2019 года, куда был обменян из «Оттавы Сенаторз».