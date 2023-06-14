Защитник «Флориды» Монтур: теперь хоккейный мир знает, кто мы такие на самом деле

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур поделился эмоциями от поражения в финале Кубка Стэнли от «Вегаса». В пятом матче сильнее оказались «золотые рыцари» (9:3), которые, таким образом, выиграли серию со счётом 4-1.

«Я не знаю, сколько людей в хоккейном мире думали, что мы окажемся в финале Кубка Стэнли. У нас есть талантливая группа игроков. Эта организация резко выросла за последние пару лет. Я думаю, хоккейный мир теперь знает, кто мы есть на самом деле. Очевидно, что сейчас тяжело пережить это поражение, но мы ещё вернёмся», — цитирует Монтура пресс-служба клуба.

На пути к финалу «Флорида» обыграла «Бостон» в семи матчах, в пяти матчах расправилась с «Торонто» и всухую обыграла «Каролину». По итогам регулярного чемпионата «Пантерз» заняли восьмое место в таблице Восточной конференции и были худшей командой по набранным очкам, попавшей в плей-офф.