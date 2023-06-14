Борис Михайлов высказался о победе «Вегаса» в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой». Клуб выиграл свой первый чемпионский титул спустя шесть лет после образования команды.
«Вегас» — молодцы. После создания клуба прошло шесть лет — это суперуспех. Команда на протяжении всех шести лет выходила в плей-офф — такое нечасто бывает. За шесть лет достичь таких результатов означает, что вся система «Вегаса» работает в правильном направлении. Пожелаю им дальнейших успехов.
Некоторые команды, как «Торонто» и «Монреаль», не могут выиграть Кубок Стэнли десятками лет, а здесь такой результат за шесть лет. Хозяева и руководство «Вегаса» выбрали правильный курс», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 июня 2023
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