ИИХФ не добавила Барбашёва в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Международная федерация хоккея поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли. ИИХФ на своей странице в одной из соцсетей выложила картинку с поздравлениями, где игроки «Голден Найтс» изображены в форме своих национальных команд. При этом пресс-служба ИИХФ отметила аккаунты национальных сборных США, Канады, Швеции и Латвии. На картинке не оказалось российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва и отметки сборной России.
Фото: соцсети ИИХФ
«Вегас» в финале Кубка Стэнли представляли 16 канадцев, три американца и по одному представителю Швеции, Латвии и России.
«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. Свой первый Кубок Стэнли россиянин выиграл в 2019 году в составе «Сент-Луиса».
В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.
- 14 июня 2023
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