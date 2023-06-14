ИИХФ не добавила Барбашёва в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Международная федерация хоккея поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли. ИИХФ на своей странице в одной из соцсетей выложила картинку с поздравлениями, где игроки «Голден Найтс» изображены в форме своих национальных команд. При этом пресс-служба ИИХФ отметила аккаунты национальных сборных США, Канады, Швеции и Латвии. На картинке не оказалось российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва и отметки сборной России.

Фото: соцсети ИИХФ

«Вегас» в финале Кубка Стэнли представляли 16 канадцев, три американца и по одному представителю Швеции, Латвии и России.

«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. Свой первый Кубок Стэнли россиянин выиграл в 2019 году в составе «Сент-Луиса».

В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.