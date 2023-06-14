«Чувствую себя счастливчиком». Айкел — о Кубке Стэнли в первом плей-офф в карьере

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел поделился эмоциями от завоевания своего первого Кубка Стэнли. Нападающий впервые в карьере участвовал в матчах плей-офф и стал лучшим бомбардиром матчей на вылет, набрав 26 (6+20) очков в 22 встречах.

«Я собираюсь насладиться этим. Это мечта всей жизни — просто получить в свои руки эту штуку. Так много игроков проводят всю свою карьеру, не имея возможности поднять Кубок Стэнли. Ты задаёшься вопросом, произойдёт ли это когда-нибудь с тобой.

Я так счастлив быть частью этой команды, организации и этого города с этими фанатами. Я чувствую себя счастливчиком и благословлённым быть частью всего этого», — цитирует Айкела пресс-служба НХЛ.

Айкел выступает за «Вегас» второй год. Ранее нападающий шесть сезонов выступал за «Баффало».