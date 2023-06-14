«Самое сумасшедшее чувство, что я когда-либо испытывал!» Стоун — о победе в Кубке Стэнли

Капитан «Вегаса» Марк Стоун поделился эмоциями от завоевания Кубка Стэнли. Форвард пришёл в команду на втором году её существования и сразу стал одним из лидеров. В пятом матче финала с «Флоридой» Стоун отметился хет-триком и помог своей команде разгромить соперника со счётом 9:3.

«Невероятно! Когда мне передали кубок, я посмотрел в глаза своих партнёров. Это самое сумасшедшее чувство, что я когда-либо испытывал! Даже не могу его описать, это всё, что только можно представить. Изнурительные 82 матча регулярки, четыре серии плей-офф, ты пашешь и пашешь, и в конце остались только мы. Невероятно», — цитирует Стоуна пресс-служба лиги.

За 22 матча в плей-офф Стоун набрал 24 (11+13) очка.