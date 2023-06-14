«Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым
Поделиться
Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два года.
Минувший сезон стал самым результативным в карьере крайнего нападающего – 32-летний Галимов забросил 15 шайб и набрал 29 (15+14) очков в 73 матчах, став одним из лучших снайперов «Нефтехимика». В сезоне-2019/2020 форвард уже выступал за «Спартак», проведя 37 игр, и набрал 12 очков — забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Всего на счету нападающего 171 (86+85) очко в 532 матчах КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и ХК «Сочи».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2023
-
14:25
-
14:05
-
13:50
-
13:25
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:20
-
07:14
-
07:07
-
06:49
-
06:48
-
06:34
-
06:30
-
06:18
-
06:15
-
06:13
Партнерский контент