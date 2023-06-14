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Денисенко стал шестым игроком НХЛ за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли

Денисенко стал шестым игроком НХЛ за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли
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Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко принял участие в пятом матче финальной серии с «Вегасом» (3:9). Россиянин стал шестым игроком НХЛ за последние 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли

Ранее таким достижением отметились Карл Сёдерберг (2013 год, «Бостон»), Тревор ван Римсдайк (2015, «Чикаго», выиграл трофей), Юусе Сарос (2017, «Нэшвилл»), Ник Каамано (2020, «Даллас») и Александр Волков (2020, «Тампа-Бэй»).

22-летний нападающий провёл на льду 5 минут и 57 секунд, завершив матч с показателем полезности «-3». Он заменил в составе травмированного Мэттью Ткачука.

Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
14 июня 2023, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
9 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стоун – 11:52 (4x5)   2:0 Хаг (Айкел, Маршессо) – 13:41 (5x5)   2:1 Экблад (Казинс) – 22:15 (5x5)   3:1 Мартинес (Айкел, Пьетранджело) – 30:28 (5x5)   4:1 Смит (Карлссон, Теодор) – 32:13 (5x5)   5:1 Стоун (Хауден, Стивенсон) – 37:15 (5x5)   6:1 Амадио (Смит) – 39:58 (5x5)   7:1 Барбашёв (Айкел, Теодор) – 48:22 (5x5)   7:2 Райнхарт (Беннетт, Монтур) – 48:47 (5x5)   7:3 Беннетт (Форслинг, Райнхарт) – 51:39 (5x5)   8:3 Стоун – 54:06 (en)   9:3 Руа (Теодор, Макнэбб) – 58:58 (5x5)
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