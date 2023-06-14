Денисенко стал шестым игроком НХЛ за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли

Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко принял участие в пятом матче финальной серии с «Вегасом» (3:9). Россиянин стал шестым игроком НХЛ за последние 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли

Ранее таким достижением отметились Карл Сёдерберг (2013 год, «Бостон»), Тревор ван Римсдайк (2015, «Чикаго», выиграл трофей), Юусе Сарос (2017, «Нэшвилл»), Ник Каамано (2020, «Даллас») и Александр Волков (2020, «Тампа-Бэй»).

22-летний нападающий провёл на льду 5 минут и 57 секунд, завершив матч с показателем полезности «-3». Он заменил в составе травмированного Мэттью Ткачука.

Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах.